La Flandre souhaite le retour à l'école de tous les élèves de primaire et maternelle: les francophones grincent des dents

Tous les élèves de retour à l’école flamande. C’est le message et l’ambition du ministre flamand de l’enseignement. Pour les maternelles et primaires, ce serait dès le 2 juin. En maternelle: pas de masque, pas de distanciation et pas de nombre maximum d’élèves.

La Flandre voudrait rouvrir complètement les écoles maternelles dès le 2 juin. Dans l'enseignement primaire flamand, les élèves pourraient regagner l'école à mi-temps, avec un maximum de quatre jours par semaine en maintenant une distance d'un mètre et demi entre eux. Ben Weyts, le ministre flamande de l'Enseignement, a indiqué à nos confrères de VTM: "Cette première semaine de reprise a été évaluée positivement avec les scientifiques du groupe d'experts. La confiance est renforcée. Notamment car nous avons pu organiser cette reprise de manière sûre et efficace. Donc nous essayons toujours de donner le plus de perspective et d'espoir non pas à quelques élèves ou à quelques parents mais à tout le monde." Les élèves de deuxième et quatrième secondaire pourraient, eux aussi, rentrer à partir du 2 juin. Voilà pour les intentions dans le nord du pays. J'en ai un peu assez Côté francophone, Pierre Yves Jéholet, le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a que peu apprécié cette sortie flamande sur la réouverture des écoles. "Il ne faut pas aller trop vite. On est sans cesse sollicité pour avoir des ouvertures par rapport au déconfinement. Il faut le maintenir en parfait concertation. Ce qui m'a irrité à nouveau avec l'annonce en Flandre,c 'est de mettre la charrue avant les bœufs et toujours donner l'impression qu'ils ont un coup d'avance par rapport aux francophones. J'en ai un peu assez de ce type d'annonce faites avant les décisions du Conseil nationale de sécurité." Le dernier mot reviendra néanmoins au Conseil nationale de sécurité ce qui promet quelques discussions animées.