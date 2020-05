Sécheresse - De l'eau potable disponible chez les pompiers pour les habitants d'Overijse

(Belga) Les habitants d'Overijse pouvaient se rendre à la caserne de pompiers de la commune samedi matin pour y chercher de l'eau potable. Les problèmes d'approvisionnement en eau devraient être résolus d'ici dimanche, a indiqué samedi soir la société flamande de distribution d'eau De Watergroep à Belga.

Des problèmes d'approvisionnement ont commencé jeudi soir en raison, notamment, d'une consommation d'eau extrêmement élevée. Plusieurs quartiers de la commune du Brabant flamand se sont retrouvés en panne d'eau. Dans certaines rues, rien ne sortait du robinet, dans d'autres, la pression restait très faible. Les habitants sans eau ont eu la possibilité de se rendre à la caserne des pompiers samedi matin. Le Watergroep y a fourni de l'eau potable en urgence. "La situation s'est améliorée samedi, après que nous avons rempli un réservoir la nuit dernière", déclare Kathleen De Schepper, porte-parole de l'entreprise. Mais la situation a évolué favorablement durant la journée. "Samedi matin, nous étions préparés à faire face à des difficultés durables dans l'après-midi, mais cela ne s'est pas si mal passé. Nous avons pu remplir le château d'eau de Jezus Eik (Notre-Dame-au-Bois) davantage que vendredi", selon la porte-parole de l'entreprise. "D'ici dimanche, tous les problèmes devraient être résolus et personne ne devrait se retrouver sans eau. Il est important que la tour soit complètement remplie dès le matin", conclut-elle. Entre-temps, les habitants d'Overijse ont été priés d'utiliser l'eau potable avec modération. Mais certaines personnes n'auraient pas respecté ces règles ce samedi et auraient rempli leur piscine. Ces infractions peuvent être punies par des sanctions allant de huit à quatorze jours de réclusion et des amendes de 208 à 1.600 euros, rappelle le gouverneur du Brabant flamand, Lodewijk De Witte. (Belga)