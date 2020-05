Prévisions météo: un risque d'averse ce dimanche, avant un retour du soleil

Ce dimanche, le ciel sera à nouveau plus nuageux avec une possibilité de quelques gouttes, surtout sur le centre et l'est du pays. Les maxima seront compris entre 13 et 19 degrés avec un vent généralement modéré, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le soleil devrait faire son retour dans le courant de la semaine prochaine.



La matinée débutera avec de larges éclaircies, excepté au sud du sillon Sambre-et-Meuse où les nuages seront déjà plus nombreux. Assez rapidement, la nébulosité augmentera sur toutes les régions avec un temps parfois très nuageux, mais aussi quelques éclaircies. Le risque de quelques averses augmentera surtout l'après-midi sur le centre et l'est du pays. Il fera probablement plus sec sur l'ouest. Les maxima varieront entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 18 ou 19 degrés en plaine.

Le vent sera généralement modéré, le long du littoral parfois assez fort. Il s'orientera entre l'ouest et le nord-ouest l'après-midi en diminuant un peu en intensité, indique l'IRM.

Dimanche soir, le temps sera encore temporairement partiellement à très nuageux avec le risque de quelques averses. Durant la nuit de dimanche à lundi, le temps deviendra sec et peu à partiellement nuageux. Les températures redescendront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest ou de secteur variable. Lundi, la nébulosité sera variable voire parfois abondante. Une averse n'est pas exclue au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les maxima seront compris entre 17 et 22 degrés.

Le soleil devrait devenir de plus en plus présent au fil des jours avec des maxima en hausse durant la semaine.