Braine-l'Alleud: plusieurs résidents intoxiqués lors d'un incendie dans un home

Plusieurs résidents ont été intoxiqués lors d'un incendie survenu dimanche matin, dans un home à Braine-l'Alleud, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir, dimanche vers 8h00, sur le site de la résidence "Le Vignoble", une maison de repos et de soins gérée par le CPAS brainois et située le long de la rue du Paradis. Un incendie s'y était déclaré sur un balcon, provoquant un important dégagement de fumée aux deuxième et troisième étages de l'immeuble, lesquels ont été évacués. Huit personnes ont été intoxiquées et admises dans plusieurs hôpitaux de la région. Trente-huit résidents ont en outre été accueillis temporairement dans une salle voisine. La situation se trouve sous contrôle. L'intervention des secouristes était toujours en cours dimanche peu après 10h00.