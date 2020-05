Coronavirus - BILAN BELGE: 43 décès supplémentaires en 24h, le chiffre est en hausse

L'institut belge de santé Sciensano a annoncé dimanche que 48 nouvelles hospitalisations de personnes souffrant du coronavirus ont été enregistrées en 24 heures. On dénombre aussi 43 nouveaux décès, ce qui porte le total depuis le début de l'épidémie à 9.280.

BILAN SANITAIRE

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce dimanche 24 mai au matin le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Hospitalisations

Entrées: 48 (+14)

Sorties: 117

1.324 personnes hospitalisées en ce moment (+48). Au total, 256 patients sont pris en charge aux soins intensifs (-3)

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 282

Total: 57.092

Décès

Nouveaux: 43

(+18). La Belgique comptait 25 décès la veille. (Des décès des dernières 24h, 22 ont eu lieu à l’hôpital, 18 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 83% a été confirmé par un test COVID-19.)

Total: 9.280.

48% sont mortes à l’hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,5% à un autre endroit. Les décès à l’hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (25%) ou des cas suspects (75%).

> CORONAVIRUS en BELGIQUE: toutes les infos