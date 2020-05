Une première livraison de masques d'Avrox attendue ce dimanche

(Belga) Une première livraison de masques fournis par la société luxembourgeoise Avrox, l'une des deux sociétés retenues début mai par la Défense pour sa commande de masques en tissu, est attendue ce dimanche à Bruxelles, a indiqué en milieu de journée sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi) le ministre de la Défense Philippe Goffin (MR). Sur le total de 15 millions de masques sur lesquels porte le contrat passé avec Avrox, ce sont 1,5 million qui doivent arriver ce dimanche.

Ils seront stockés dans les locaux de la Défense à Peutie (Brabant flamand), et ne seront pas immédiatement distribués. En effet, l'objectif du fédéral est de distribuer les masques promis à la population de manière simultanée sur tout le territoire, détaille le ministre libéral. "Nous sommes en discussion avec les pharmacies pour la distribution (...) Si tout se passe bien, on peut envisager un schéma de distribution simultanée à partir du 9 juin", indique-t-il. "Si tout se passe bien", car il faut encore que le schéma de livraison des différents lots de masques soit respecté. Il y a déjà eu du retard pour les premiers, ce qui, conformément au contrat passé avec le fournisseur, mènera à une "amende", et donc à un coût final moindre pour le fédéral, comme le timing demandé n'a pas été respecté par la société. Interrogé sur les récents articles de presse sur le profil étonnant du jeune homme d'affaires jordanien Hamzeh Talhouni, l'un des dirigeants de la SA Avrox, le ministre a défendu sa position, rappelant que le marché public a été passé dans les règles. "Je suis ni l'avocat ni le procureur de la société Avrox. Je suis là pour parler du marché Défense. On applique évidemment les règles encadrant les marchés publics, entre autres d'avoir une société sans casier judiciaire, avec des administrateurs sans casier judiciaire..." Après Le Soir, qui avait décortiqué à la mi-mai le surprenant parcours des dirigeants d'Avrox, c'est Het Laatste Nieuws qui avait jeté un pavé dans la mare samedi. Le journal flamand pointait que Talhouni est actionnaire de la banque jordanienne Cairo Amman, accusée par Israël de financer le terrorisme en hébergeant les comptes d'ex-détenus palestiniens condamnés pour des attaques. "J'ai posé des questions pour en savoir plus", indique dimanche le ministre Philippe Goffin, qui appelle cependant à être prudent avec les informations parfois partielles qui circulent. "Cette banque est tout à fait respectable en Jordanie", ajoute-t-il encore, précisant par exemple qu'elle fait partie du réseau Paypal. (Belga)