Lily Lian, dernière chanteuse de rue de Paris, est décédée: elle avait 103 ans

Lily Lian, considérée comme la dernière chanteuse de rue de Paris, amie de Maurice Chevalier, est décédée dimanche à l'hôpital d'Ivry (Val-de-Marne), a annoncé à l'AFP son filleul Michaël Gautier.

"Lily Paname" avait été l'un de ses succès discographiques dans les années 1950 et 1960. Elle avait été immortalisée sur une place, un porte-voix à la main, dans deux clichés célèbres de Robert Doisneau pour sa série illustrant les petits métiers parisiens.



Née le 1er mai 1917, elle avait commencé par chanter le répertoire populaire de son enfance avant de devenir une chanteuse de rue reconnue dans les années trente: une carrière fluctuante, qui devait lui faire croiser Edith Piaf, Tino Rossi, Maurice Chevalier, Yves Montand notamment.



Obligée de se reconvertir après-guerre, en raison du déclin inexorable de sa profession concurrencée par la radio et le microsillon, elle n'était pas vraiment parvenue à s'imposer comme chanteuse traditionnelle.



Muse du compositeur et acteur Vincent Scotto, Lily Lian avait publié ses mémoires en 1981: "Lady Paname, Mémoires de la dernière chanteuse des rues". Elle fut souvent invitée par l'animateur Pascal Sevran, qu'elle avait aidée aux débuts de sa carrière dans son émission "La Chance aux chansons".