Le Dr van Laethem hausse le ton: "Ce ne sont pas des mesures à la carte, il faut prendre TOUT LE MENU"

Malgré des chiffres du bilan sanitaire de l'épidémie de coronavirus pour la journée de dimanche qui restent très positifs et confirment une tendance à la baisse depuis de nombreuses semaines, le porte-parole francophone du centre de crise, le docteur Yves van Laethem s'est montré ferme sur le respect des mesures d'hygiène et de distance sociale. Il ne s'agit pas de mesures à la carte qu'on prend en fonction de ses envies, il faut prendre tout le menu, a déclaré le scientifique rappelant que le but des mesures est de rompre les chaînes de transmission et que ce but ne serait pas obtenu si on prenait les mesures "à la carte".

Par ailleurs, l'infectiologue a insisté sur la mauvaise idée qui consistait à se laver avec des produits qui n'étaient pas adéquats comme de l'eau de javel. Le centre antipoisons a sensibilisé la population sur ce comportement dangereux il y a quelques jours. Enfin, le docteur a prescrit une bonne aération des logements en particulier si on y recevait des invités (rappel: 4 personnes maximum).

Rappel des 5 mesures essentielles

- Restez chez vous si vous êtes malade.

- Lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au savon.

- Gardez une distance suffisante (1,5 mètre) lorsque vous êtes à l'extérieur.

- Limitez vos contacts physiques

- Portez un masque buccal dans les transports en commun et dans les espaces publics très fréquentés.