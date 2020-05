Coronavirus en Belgique: que peut-on conclure de la réouverture des commerces il y a deux semaines?

Les indicateurs sur l'évolution de l'épidémie de nouveau coronavirus en Belgique restent positifs, s'affichant tous à la baisse. Au cours des dernières 24 heures, 27 patients ont été admis en milieu hospitalier en raison de leur infection, a indiqué lundi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19. "Nous observons une tendance persistante à la baisse de l'ordre de moins 4%", a-t-il précisé.

Deux semaines après la fête des mères et la réouverture des commerces, pouvons-nous déjà tirer des conclusions sur base des chiffres actuels?Quels sont les conseils à donner aux gens pour cette semaine?

Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19 a donné quelques précisions concernant ces interrogations: "Autant on peut dire que la phase 1A qui a commencé le 4 mai, nous en avons déjà l'impact actuel et on ne constate pas de modifications des différents paramètres que nous suivons, donc on peut dire que pour l'instant, il n'y a pas d'impact notable de la phase 1A. Autant cette phase 1B commençant le dimanche 10 mai est encore difficile à estimer. Les premières évaluations restent totalement positives ces derniers jours. Ce week-end, on a rien noté de spécial. C'est au cours de la semaine et des dix jours qui viennent qu'on aura la pleine évaluation de l'impact éventuel des mesures qui ont été prises le 10 et le 11 mai."