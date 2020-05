Suisse: 10 cas supplémentaires et un décès en 24 heures

(Belga) La Suisse a enregistré 10 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, a annoncé lundi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il y a aussi un décès supplémentaire depuis dimanche. A part trois décès samedi, le pays n'avait plus eu de nouvelle victime depuis jeudi.

Jusqu'à présent, 30.746 cas ont été confirmés en laboratoire, précise l'OFSP. L'incidence se monte à 358 cas pour 100.000 habitants, selon les déclarations qu'il a reçues jusqu'à lundi matin. 1.642 personnes sont décédées en lien avec un Covid-19 confirmé. Au total, 372.146 tests ont été effectués, dont 10% étaient positifs (plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne). Tous les cantons sont concernés, ceux de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais étant les plus touchés. À ce jour, 3.927 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées. Sur les 3.386 personnes hospitalisées pour lesquelles des données complètes sont disponibles, 13% n'avaient aucune maladie préexistante et 87% en avaient au moins une. L'âge des patients hospitalisés allait de 0 à 102 ans, avec un âge médian de 72 ans. 60% d'entre eux étaient des hommes et 40% des femmes. Le nombre de personnes hospitalisées était plus élevé chez les hommes que chez les femmes à tout âge.