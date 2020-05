Bilan du jour: 23 nouveaux décès en Belgique, le nombre de personnes à l'hôpital continue de baisser

Les hôpitaux accueillent actuellement 1.302 patients contaminés par le nouveau coronavirus, selon les données publiées mardi par le SPF Santé publique et Sciensano. Il s'agit d'une très légère diminution, de quatre unités, par rapport à la veille. Les soins intensifs soignent eux 249 malades, soit deux patients de moins en 24 heures. La tendance à la baisse continue.

L'institut belge de santé Sciensano a publié ce mardi à 11h les derniers chiffres concernant l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans notre pays.

198 nouveaux cas ont été rapportés. 93 patients résident en Flandre, 89 en Wallonie et 16 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s’élève à 57 455.

39 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24h. Au total, 1 302 patients sont actuellement hospitalisés (-4). Concernant les patients en soins intensifs, ils sont désormais 249 en Belgique (-2).

9 334 décès au total ont été rapportés, soit une augmentation de 23 décès au cours des dernières 24h. Des décès des dernières 24h, 16 ont eu lieu à l’hôpital, 7 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 100% a été confirmé par un test COVID-19.

Sur les 9 334 personnes décédées, 48% sont mortes à l’hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,5% à un autre endroit. Les décès à l’hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (25%) ou des cas suspects (75%).

La tendance reste donc à la baisse, comme l'expliquait lundi ce porte-parole :