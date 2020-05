La pelouse d'honneur du cimetière de Gosselies RASÉE sans explication: "J'ai l'impression de vivre pour la 2e fois le décès de mon papa" (vidéo)

La pelouse d'honneur du cimetière de Gosselies consacrée aux anciens combattants de la Seconde Guerre Mondiale est méconnaissable: dalles, fleurs et ornements ont été déplacés.

Un vrai choc pour Maryse qui pense d'abord à un acte de vandalisme lorsqu'elle se rend sur place dimanche. "On ne sait pas où sont les corps, on passe avec un bulldozer sur les corps, les dalles sont retirées et sont cassées... On vient ici à 15 jours de la fête des pères, on ne sait pas quoi faire, on est perdu... J'ai l'impression de vivre pour la 2e fois le décès de mon papa. C'est honteux de la part de la Ville de Charleroi", a-t-elle indiqué au micro de notre journaliste Sébastien Capette.

Embarrassées, les autorités communales se justifient: des travaux d'embellissement de la parcelle devaient avoir lieu au mois d'avril mais en raison de la pandémie de coronavirus, le chantier a été reprogrammé.

"Il y a eu clairement un problème de communication. Le service des cimetières n'a pas été informé de ce redémarrage et de cette nouvelle date de travaux et donc nous n'avons pas été en mesure de contacter les citoyens et les familles comme nous sommes censés le faire habituellement", a expliqué Véronique Mouyaux, directrice f.f. du service de citoyenneté.

Un incident fâcheux à 15 jours de la fête des pères. Les familles espèrent que les lieux seront rapidement remis en état.