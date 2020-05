Des examens de la VUB au Cinquantenaire et au Mont des Arts

(Belga) Les examens des étudiants de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) se dérouleront en partie au centre de congrès Square, situé au Mont des Arts, et dans le Musée Art & Histoire du Cinquantenaire.

Pour garantir une distance physique maximale pendant la session, qui débute le 1er juin, la VUB a prévu des espaces supplémentaires, notamment dans des salles de sport sur ses campus à Etterbeek et à Jette. Mais l'université cherchait aussi de la place en dehors de son campus. "Passer un examen dans un musée, on ne peut qu'en rêver même en temps normal", a souligné Jan Danckaert, vice-recteur de la VUB. Ces espaces, facilement accessibles en transports en commun et dont la réouverture n'est pas prévue avant le 30 juin, seront investis lorsque les étudiants sont nombreux et que d'autres formes d'évaluation sont exclues, par exemple pour tester des compétences complexes. Les locaux seront désinfectés après chaque examen. (Belga)