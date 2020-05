Il est important de donner à boire aux oiseaux, rappelle la LRBPO

(Belga) Alors que beaucoup ont l'habitude de donner à manger aux oiseaux, il est également recommandé de leur procurer de l'eau tout au long de l'année, a indiqué jeudi la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO). Elle invite dès lors les citoyens à placer un abreuvoir en dehors de chez eux.

À cause des températures en hausse, les zones humides utiles à la faune sauvage vont s'assécher progressivement. "Les zones urbaines et les cultures intensives deviennent dès lors problématiques pour les oiseaux qui veulent se désaltérer ou laver leur plumage", explique la LRBPO. Cette situation serait notamment plus compliquée pour les jeunes oiseaux qui commencent à voler et les adultes qui entament de nouvelles couvées. Même si les oiseaux ont besoin de moins d'eau que la plupart des mammifères, ils doivent tout de même s'hydrater plusieurs fois par jour. L'eau leur sert aussi à se baigner et à construire des nids. La Ligue conseille de disposer l'abreuvoir dans un emplacement réfléchi pour éviter la prédation et recommande de changer l'eau régulièrement. "Prendre soin de nos oiseaux, c'est aussi s'offrir le plaisir de les observer de près sans les déranger", conclut-elle. (Belga)