Les deux adolescentes disparues depuis lundi à Anvers retrouvées

(Belga) Les deux mineures d'âge portées disparues depuis lundi à Anvers ont été retrouvées quelques heures après que la police a envoyé un avis de recherche, a annoncé mardi soir Child Focus.

Aya Talhi (13 ans) et Aya El Ouakili Zaidi (12 ans) ont quitté leur domicile lundi pour se retrouver et prendre le tram vers 14h00 en direction du centre-ville. Elles devaient rentrer chez elles entre 16h30 et 17h00, mais ne l'ont pas fait et jusqu'ici, on était sans nouvelle d'elles. La police évoquait une disparition inquiétante alors qu'elles avaient été aperçues pour la dernière fois aux abords de la station de métro Plantin. (Belga)