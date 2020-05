Coronavirus: le Bois de la Cambre partiellement rouvert aux voitures à partir de jeudi

A partir de jeudi, le Bois de la Cambre, à Bruxelles, sera rouvert partiellement à la circulation automobile dans sa partie nord, du lundi au samedi.

Durant ces journées, il restera fermé dans la zone sud, entourant le lac. Celle-ci restera réservée aux activités récréatives.

Le dimanche, la circulation y sera interdite partout hormis en deux espaces dédiés au stationnement. Tels sont les principaux axes d'un accord conclu mardi entre la Ville de Bruxelles, la commune d'Uccle, et la Région bruxelloise et rendu public mercredi matin.

Pour la rentrée, en septembre, tout n'est pas encore clair. Les différents intervenants ont convenu que "leurs services respectifs" plancheront "sur la mise en place d'un plan qui permettra au public de s'approprier amplement le Bois de la Cambre et de garantir une connexion Nord-Sud et Ouest-Est pour la circulation automobile". A en croire leur communication commune, cette connexion qui tiendra compte des objectifs du plan de mobilité Good Move, ne se fera pas nécessairement via le Bois. "Différentes hypothèses telles que l'organisation d'un double sens sur l'avenue Diane entre l'avenue Louise et l'avenue Belle alliance (du nord à l'ouest du Bois), le réaménagement de la chaussée de la Hulpe ou encore la problématique du flux pénétrant la Région via la drève de Lorraine seront évoquées", ont convenu la Ville de Bruxelles, Uccle et la Région Bruxelles-Capitale.

La réunion de mardi a permis d'adapter la circulation au sein de ce poumon vert historique de Bruxelles, mais aussi lieu de passage depuis le sud de la Région. Dès jeudi, la partie sud du Bois, autour du lac, sera ouverte au public (promeneurs, etc....). Cette mesure permettra de reconnecter les avenues Winston Churchill et De Fré avec le Bois. Pour améliorer la sécurité du carrefour entre l'avenue Franklin Roosevelt et l'avenue de Cérès, la circulation sera déviée via l'avenue Lloyd George.

Le dimanche, le Bois sera exclusivement réservé au public. Le stationnement y sera autorisé via deux poches (avenue de Diane et avenue de Flore) prévues à cet effet. La Région bruxelloise adaptera les feux sur les voiries régionales autour du Bois de la Cambre afin de fluidifier le trafic automobile. Elle prévoit aussi une étude pour renforcer des alternatives en transports en commun et vélo dans et autour du Bois de la Cambre. Le bus 41 de la STIB pourra réemprunter son tronçon, en roulant au ralenti, dans le Bois de la Cambre via l'avenue de Boitsfort sauf le week-end. (Belga)