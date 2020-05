Faits de moeurs à Dinant: une fillette de 9 ans contrainte d'avoir des relations sexuelles avec sa mère et son beau-père

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, un ancien couple à des peines de cinq ans de prison avec sursis probatoire. Ils étaient poursuivis pour différents faits de mœurs commis en 2018 et 2019 à l'encontre d'une fille de 9 ans, à Rochefort. Le tribunal a par ailleurs acquitté une troisième personne poursuivie pour détention d'images à caractère sexuel de cette jeune fille et attentat à la pudeur sur cette dernière.



Atteinte d'une légère déficience mentale et souffrant de soucis de santé, la fillette a eu au moins trois relations sexuelles avec sa mère et son beau-père. Ce dernier avait lui-même dénoncé les faits à son fils, à Child Focus et à la police de Rochefort. Selon ses explications fournies à l'audience, ces relations à trois se sont passées "naturellement". "On était tous les trois en carence affective et l'enfant manquait d'un père."

Le couple était également poursuivi pour détention d'images pédopornographiques. Des photos de la fillette dénudée ont été trouvées sur l'ordinateur du prévenu, ainsi que sur son GSM. "Sur mon ordinateur, c'était une sauvegarde de ces fichiers, je ne les ai jamais consultés." Pour la mère, il s'agissait de souvenirs. "Il n'y avait pas d'intention sexuelle." Les photos retrouvées sur le téléphone avaient par contre été envoyées par la mère pour préparer son compagnon aux futures relations sexuelles.