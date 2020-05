Le trafic routier en Wallonie à 75% de ce qu'il était avant le confinement

(Belga) Au plus fort de la crise, la part du trafic "véhicules légers" par rapport à la situation normale tournait aux alentours des 30% aux heures de pointe sur les routes de Wallonie, indique mercredi le SPW Mobilité et Infrastructures. La semaine dernière, première de la phase 2 du déconfinement en Belgique, il se situait à 75% de la normale.

Le trafic s'est principalement concentré pendant les heures de pointe du matin (6h-9h), la suite de la journée étant marquée par une chute drastique de la fréquentation du réseau wallon. Avec le déconfinement, ce chiffre est reparti à la hausse pour revenir à des proportions plus proches de ce qui se rencontrait avant le confinement, sans toutefois atteindre le même score. La semaine dernière, on se situait plutôt aux alentours des 75% du trafic habituellement constaté. Pour ce qui est du trafic "poids lourds" entre 6h et 9h, la baisse a été moins drastique. Il a en effet tourné aux alentours de 40 à 50% au début du confinement. La semaine dernière, ce trafic était remonté à 85% de ce qu'on constate habituellement. On se dirige donc vers un retour à la normale pour cette semaine ou la semaine prochaine, note le SPW. La circulation a été globalement fluide durant les semaines de crise. Quelques files sont apparues à hauteur de certains points de contrôle frontalier mais c'est resté anecdotique. (Belga)