Un accident impliquant un camion bloque l'autoroute E42 Tournai-Mons à Vezon

Un accident s'est produit mercredi soir sur l'autoroute E42 Tournai-Mons à Vezon (Tournai), où un camion s'est couché sur le flanc. Les deux bandes de circulation en direction de Mons sont entravées par du gravier et la circulation y est donc bloquée.

Les services de secours de Wallonie picarde (Wapi) ont été alertés mercredi, vers 20h10, qu'un accident de la circulation s'était produit le long de l'autoroute E42/A16 à hauteur des sorties Vezon (Tournai) et Maubray (Antoing). Pour une raison inconnue, un poids lourd qui transportait du gravier s'est couché sur le flanc.

Le poids lourd et sa cargaison entravent les deux bandes de circulation en direction de Mons. Il est conseillé aux usagers se dirigeant vers cette ville de sortir de l'autoroute à hauteur des sorties Antoing et Gaurain, puis d'emprunter les routes nationales. Selon le dispatching de la zone Wapi, le chauffeur du poids-lourd est coincé dans sa cabine. On ignore pour l'instant son état de santé.