Merkel veut que l'Europe assume plus de "responsabilités" dans le monde

(Belga) Angela Merkel a appelé l'Europe à assumer plus de "responsabilités" dans le monde et regretté mercredi que les relations avec les Etats-Unis soient "différentes de ce que nous espérions", notamment en matière d'environnement.

"Nous devons faire un effort extraordinaire pour relever ce défi extraordinaire (du nouveau coronavirus) mais je souhaite encore plus: je souhaite que l'Union européenne, surtout en temps de crise, fasse preuve de solidarité mondiale et assume davantage de responsabilités", a déclaré la chancelière devant la Fondation Konrad-Adenauer. L'Allemagne va prendre la présidence de l'Union européenne pour six mois à partir du 1er juillet. Mme Merkel, qui quittera le pouvoir en 2021, a esquissé devant la Fondation les grandes lignes des chantiers que va mener l'UE d'ici la fin de l'année, en pleine crise sanitaire, économique et sociale. "La pandémie entraînera une intensification des conflits et des problèmes existants dans de nombreux endroits et constituera donc un défi pour la capacité d'action de l'Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité", a-t-elle expliqué. "Raison de plus pour défendre les valeurs que nous portons au sein de l'UE - solidarité, démocratie, liberté, protection de la dignité de chaque être humain", a fait valoir Mme Merkel. "L'Europe peut sortir de la crise plus forte qu'elle n'y est entrée", a ajouté Mme Merkel, quelques heures après la présentation par la Commission européenne d'un plan de relance de 750 milliards d'euros, qui doit encore être adopté par les Etats-membres. "Le partenaire le plus important de l'Europe, ce sont les Etats-Unis mais le partenariat est différent de ce qu'on voudrait, notamment sur l'environnement", a en outre regretté la chancelière allemande, sans plus développer. La chancelière a également estimé que l'UE avait un "intérêt stratégique" à dialoguer avec la Chine, malgré la contestation actuelle à Hong Kong, où le principe "un pays, deux systèmes" doit selon elle perdurer. La relation avec la Russie devrait aussi "occuper" la présidence allemande, selon Mme Merkel. "La base de cette démarche ne peut être que la compréhension du fait que dans les relations internationales, ce n'est pas la loi du plus fort qui s'applique, mais la force du droit", a souligné la chancelière. Elle a accusé Moscou de "soutenir des régimes fantoches dans certaines parties de l'est de l'Ukraine et d'attaquer les démocraties occidentales, dont l'Allemagne, avec des moyens hybrides". (Belga)