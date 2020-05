La ministre de l'Education rassure: chaque école pourra choisir de différer ou adapter cette rentrée scolaire

La Ministre de l’Éducation Caroline Désir a pris connaissance de la décision du Comité de Concertation concernant la reprise des cours à partir du 2 juin pour les écoles maternelles et du 8 juin pour les écoles primaires de l’enseignement ordinaire et spécialisé.

La Ministre a tenu dès ce mercredi soir une réunion de concertation avec l’ensemble des acteurs de l’enseignement (fédérations de pouvoirs organisateurs, organisations syndicales, fédérations d’associations de parents) comme elle l’a fait lors des précédentes décisions du CNS.

Une circulaire sera envoyée aux directions des écoles et reprendra l’ensemble des modalités pratiques de cette nouvelle phase de retour à l’école. Cette circulaire visera à informer le plus précisément possible les directions d’écoles sur la manière de mettre en œuvre cette nouvelle décision du Comité de Concertation.

La Ministre de l’Éducation Caroline Désir précise déjà que les pouvoirs organisateurs, sur base de leurs réalités locales et contraintes propres, pourront choisir de différer ou adapter cette nouvelle étape de reprise des leçons. Il leur appartient, le cas échéant, de fixer le moment exact de la reprise des leçons et le temps d'enseignement adaptés à leurs possibilités.