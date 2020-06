Sortie BD: "Les soeurs Grémillet", chronique familiale version préados

Sortie BD. "Les soeurs Grémillet". Elles sont trois sœurs et elles ont leurs club. Une façon de s'amuser en s'imaginant comme des super héroïnes. Sarah s'en amuse mais voilà qu'un rêve prémonitoire va changer la donne. Entre chronique familiale et univers onirique, le dessinateur Alessandro Barbucci et son complice Di Gregorio propose une série familiale teintée d'étrange. Une BD "feel good" comme on aime.

Raconter l'univers des préados tout en intégrant des touches de fantastique. Le projet des "Soeurs Grémillet" se veut une création hybride qui mixte le mondes des jeunes et celui de leurs parents. Pour cela les auteurs se sont inspirés de leur entourage. Chacun ayant des filles préados à la maison. Une préadolescente étudiée sur le terrain Dans cette première histoires, le lecteur suit les étranges visions de Sarah, la fille aînée. Toutes les nuits, elle fait le même rêve avec une méduse, une serre avec un arbre étrange. Les images subtilement dessinées par Alessandro Barbucci créent une monde onirique très doux. Ici, pas d'agressivité ou violence mais une plongée dans le merveilleux et l'étrange avec une petite touche de super-héroïnes.... Les auteurs développent aussi une chronique familiale attachante avec une mère célibataire qui élève ses filles et conserve quelques secrets. Alors que ses filles s'inventent un monde, la maman tente de trouver le juste équilibre entre l'éducation de ses enfants et sa vie personnelle. Rien n'est évident en tant que parent Au final, cette nouvelle série est une petite bulle de douceur. Une BD à lire en famille ou entre copines. Reste à savoir comment le duo va faire évoluer ses personnages et trouver le juste équilibre entre fiction et réalité. Les soeurs Grémillet aux éditions Dupuis. Scénario: Giobanni Di Gregorio Dessin: Alessandro Barbucci.