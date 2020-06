Affaire Maddie McCann: la police portugaise aurait identifié un COMPLICE parmi les employés de l'hôtel

C'est une nouvelle information qui fait froid dans le dos concernant l'affaire de la petite fille britannique Maddie McCann, disparue alors qu'elle passait ses vacances au Portugal avec ses parents. Selon le Daily Mail, la police portugaise aurait identifié parmi les employés de l'hôtel de Praia da Luz, une personne qui aurait joué le rôle de complice pour Christian Brueckner, le principal suspect. Cet employé aurait communiqué au pédophile allemand que la porte de l'appartement loué par la famille McCann serait déverrouillée ce soir-là, et ce, pour faciliter un vol. Christian Brueckner vivait à cette époque principalement de vols commis sur des touristes étrangers pour payer son addiction aux drogues.

Les polices portugaises et allemandes connaîtraient le nom de cette personne qui, selon eux, aurait détaillé à Christian Brueckner les mouvements de tous les touristes séjournant dans le complexe Ocean Club de Praia da Luz au moment de la disparition de la petite fille de 3 ans.

Le témoignage de cet employé pourrait être crucial pour découvrir ce qu'il s'est passé dans la nuit du 3 mai 2007.

La semaine dernière, la police britannique du Met a lancé un appel à témoin pour identifier un numéro de téléphone qui aurait contacté Christian Brueckner peu de temps avant la disparition de la petite Maddie. Cependant, personne ne sait si le numéro de téléphone portable qui a appelé le numéro de téléphone de Brueckner appartient à cet employé suspect qui lui aurait fourni des informations cruciales sur les mouvements des touristes au sein de l'hôtel.

Plus embarrassant, les policiers portugais estiment également qu'une innocente réceptionniste pourrait avoir, par inadvertance, conduit Brueckner à être informé de prime abord que les parents McCann laisseraient la porte de leur appartement ouverte ce soir-là pendant qu'ils dîneraient avec leurs amis au restaurant de l'hôtel.

Les détails de la réservation faite au restaurant par les McCann mentionnaient quelle table ils avaient choisi "pour rester à proximité de leurs enfants laissés seuls dans des chambres, qu'ils comptaient visiter par intermittence". Ce carnet de réservations aurait été laissé ouvert toute la journée à la page en question sur un comptoir visible par n'importe qui.

La mère de Maddie McCann, Kate, avait d'ailleurs mentionné dans son livre rédigé sur la disparition de sa fille avoir eu connaissance de cet élément de l'enquête. Elle y confiait: "Ce n'est qu'un an plus tard, lorsque je parcourais les fichiers portugais, que j'ai découvert que la note demandant notre réservation en bloc était écrite dans un carnet, qui était exposé sur le bureau de la réception de la piscine pendant une grande partie de la journée. À ma plus grande horreur, j'ai vu que, sans aucun doute en toute innocence, et pour expliquer pourquoi cette réceptionniste contournait un peu les règles en nous réservant une table particulière, elle avait justifié notre demande longuement par écrit, en détaillant que nous voulions manger près de nos appartements parce que nous laissions nos jeunes enfants, seuls, dans leurs chambres et que nous avions l'intention de les contrôler par intermittence."

La police portugaise est persuadée que la personne qui est entrée dans l'appartement avait l'intention de voler des objets de valeur, mais a fini par enlever la petite fille de trois ans.

Dans le même livre rédigée par la mère de Maddie et publié en 2011, "Madeleine - la disparition de notre fille et sa recherche continue", Kate McCann avait exprimé ses craintes à l'égard de pédophiles étrangers.