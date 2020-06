Ce Dinantais, ancien champion du monde d'escalade, poursuivi pour avoir érigé sa cabane sans permis et dans une zone classée (photos)     

Le parquet de Namur a réclamé lundi devant le tribunal correctionnel une peine de travail de 90 heures et une peine d'amende de 200 euros à l'encontre de Jef Roba, un Dinantais ancien champion du monde d'escalade, qui a érigé une cabane dans laquelle il vit depuis 2016 à proximité du rocher de Freyr à Dinant. La Région wallonne demande la remise en état des lieux.

Il a entrepris la construction, sans permis d'urbanisme de cette cabane à base de matériaux de récupération en janvier 2016, sur un terrain ne lui appartenant pas, situé en zone Natura 2000 et sur un site d'intérêt paysager classé. Ce qui constitue une infraction urbanistique. Le prévenu est également poursuivi pour vol d'arbres.



©BELGA

La Région wallonne, par l'intermédiaire de son avocat, réclame la remise en état des lieux, estimant que, commise à cet endroit, l'infraction n'est pas régularisable.

Le parquet de Namur, estimant les préventions d'infraction urbanistique et de vol d'arbre établies, et considérant également une régularisation comme impossible, requiert une peine de travail de 90 heures et une amende de 200 euros.

Me Letellier, le conseil du prévenu, qui travaille sous statut d'article 60 pour le Club Alpin Belge, souligne que le fonctionnaire délégué à l'urbanisme a reconnu la qualité intrinsèque de l'édifice. Il demande à ce que les poursuites soient déclarées irrecevables pour la prévention d'infraction urbanistique vu l'absence d'avertissement préalable par un officier de police judiciaire. Il réclame par ailleurs l'acquittement pour la prévention de vol, étant donné que les matériaux utilisés n'ont pas été soustraits. Jugement le 29 juin.



