Affaire Maddie McCann: une petite-amie du principal suspect recherchée comme témoin crucial

Le procureur allemand à la tête de l'enquête Madeleine McCann a déclaré hier soir qu'il avait des preuves que la petite fille britannique, disparue lors de vacances avec ses parents au Portugal en 2007 était morte.

La police est désormais à la recherche d'une ancienne petite amie de Christian Brueckner, qui pourrait détenir des indices cruciaux sur la disparition de Madeleine McCann, selon le Daily Mail.

Nakscije Miftari est une allemande d'origine albanaise. A 17 ans, elle a rencontré Christian Brueckner, le principal suspect, avec lequel elle a partagé une longue relation.

Une amie de la famille a déclaré au Daily Mail que Nakscije avait mis un terme à sa relation avec Christian Brueckner après avoir découvert son passé criminel.

L'identité de cette ancienne petite amie qui peut détenir des informations cruciales a été révélée ce lundi, alors que le soir-même, le procureur allemand Hans Christian Wolters révélait que les enquêteurs avaient "la preuve" que Maddie était morte.

"Toutes les indications que nous avons nous portent à croire que Madeleine est morte, même si je dois admettre que nous n'avons pas le corps", a déclaré le procureur.

Les autorités allemandes ont publié une notice rouge d'Interpol pour l'arrestation immédiate de Nakscije Miftari qui, selon eux, pourrait détenir des informations importantes sur l'affaire Madeleine McCann.

Des détectives en Grande-Bretagne et en Allemagne veulent lui poser des questions sur ce qu'elle sait du passé de Brueckner, en particulier de son séjour au Portugal.

Brueckner a séduit Nakscije après s'être installé dans un quartier délabré de Braunschweig, une ville industrielle en ruine dans le nord de l'Allemagne, et a dirigé un kiosque vendant de la bière, des boissons gazeuses, des collations et des bonbons. Il a ensuite emmené Nakscije, qui est allemande d'origine albanaise, au Portugal en 2014, mais elle a été renvoyée en Allemagne moins d'un an plus tard à la suite d'allégations de criminalité.

Nakscije n'est pas la seule petite amie qui suscite l'intérêt des enquêteurs. La police a également interrogé une Britannique qui était la partenaire de Brueckner en 2004 et qui vivait avec lui à Prai da Luz.

Le personnel pénitentiaire a également été interrogé. Christian Brueckner pourrait avoir avouer ou partager des détails de ses actes commis avec un détenu.

Le procureur de la République allemand Hans Christian Wolters affirme que la police n'a pas encore interrogé Brueckner au sujet de la disparition de Maddie.



Les autorités pensent que Brueckner pourrait également être impliqué dans la disparition de plusieurs enfants, dont René Hasse, six ans, en 1996, Carola Titze, 16 ans, en 1996, et Inga Gehricke, cinq ans, en 2015.