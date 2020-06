Déclaration fiscale: plus de 58.000 comptes-rendus incomplets

Parmi les 100.000 comptes-rendus envoyés après une session téléphonique d'aide pour remplir sa déclaration d'impôts, 58.661 étaient incomplets, indique mardi le porte-parole du Service public fédéral (SPF) Finances Francis Adyns.

Cette année, en raison de la crise liée au coronavirus, toute personne ayant besoin d'aide pour remplir sa déclaration d'impôts peut contacter le SPF Finances uniquement par téléphone. La session téléphonique donne lieu à un compte-rendu avec tous les codes et les montants correspondants, que la personne doit ensuite signer et renvoyer. Mais 58.661 de ces comptes-rendus sont incomplets et ne contiennent pas toutes les informations. Les personnes concernées recevront un nouveau document la semaine prochaine, qu'elles devront signer et renvoyer. Celui-ci précisera que le précédent compte-rendu ne doit pas être pris en compte. Il est également possible de soumettre la déclaration dans MyMinfin, via Tax-on-web.

Un numéro de téléphone à disposition

Le SPF Finances précise également que l'absence de codes ou de montants ne signifie pas que la déclaration contient également des erreurs. Seul le compte-rendu est incomplet. "Les citoyens doivent bien sûr recevoir un compte-rendu correct et nous avons également besoin d'un document juridique signé par le citoyen", ajoute Francis Adyns.

Les personnes qui souhaitent obtenir de l'aide pour leur déclaration fiscale peuvent contacter le service public jusqu'au 30 juin. Le porte-parole souligne que ceux qui souhaitent faire appel aux collaborateurs du SPF doivent prendre rendez-vous dans les plus brefs délais, en contactant le 02/575.56.67.