Des nombreux vols annulés chez TUI: la compagnie s'explique

Le tour-opérateur TUI Belgium a dû revoir son plan de vol pour la saison estivale. Étant donné que trois mois de réservations ont été perdus, TUI a été contraint de réduire le programme de vol initial en attendant une demande effective.

De nombreux clients de la compagnie TUI ont reçu un mail indiquant que leurs vols étaient tout simplement annulés. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous le faire savoir via notre bouton orange Alertez-nous. "Étant donné l'épidémie de coronavirus, nous connaissons actuellement une situation tout à fait exceptionnelle. Une situation qui entraîne des conséquences que nous aurions préféré éviter. L'une des conséquences est que de nombreux pays ont décidé de fermer leurs frontières et d'imposer des restrictions d'entrée. C'est pourquoi nous sommes contraints d'annuler votre vol", indique le mail reçu par de nombreux clients TUI ce mardi.

Un programme chamboulé

En début de soirée, la compagnie a tenu à apporter quelques détails supplémentaires sur cette situation qui impacte quelque 100.000 clients: "Après l'annonce par le Conseil de sécurité nationale, mercredi dernier, de la réouverture des frontières européennes, TUI a pu établir un plan de vol réaliste pour la haute saison et garantir les voyages européens sur cette base. Étant donné que 3 mois de réservation ont été perdus, TUI a été contraint de réduire le programme de vol initial en attendant une demande concrète", explique Piet Demeyere, le porte-parole de TUI via un communiqué. "Là où nous avions des vols avec une fréquence de 8, 9 ou 10 vols par semaine, cela a été réduit 5,6 ou 7, soit en fonction des disponibilités et de la demande." Un quart des vols du tour-opérateur sont donc supprimés.

Que faire?

La compagnie offre une solution aux voyageurs dont le vol est annulé. "Si le client répond dans les 5 jours suivant la réception de l'e-mail, il peut réserver un même voyage à une autre date et au même prix. La condition est que la nouvelle date de départ tombe au maximum 3 jours avant ou après la date initiale. Si le même voyage peut s’effectuer depuis un autre aéroport belge, la modification pourra également se faire sans frais."

Pourtant de nombreuses personnes nous signalent toujours via le bouton Alertez-nous que "TUI continue de vendre les mêmes séjours aux mêmes dates mais à des prix beaucoup plus chers. La compagnie jointe par notre rédaction précise: "Cela a été un malentendu. Nous tenons à nous excuser." Et de rappeler: "Toute personne qui déplace son voyage de maximum 3 jours - avant ou après la date de départ originale – garde son prix original (…) Si le vol est toujours disponible (en ligne), nous invitons les clients à nous contacter car il doit y avoir un problème."

Les voyageurs peuvent contacter TUI via le contact center, via les agences de voyages TUI ou via l'agence de voyages indépendante chez qui le voyage a été réservé.