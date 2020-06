Réouverture des salles de sport avec des mesures sanitaires strictes: "On demande aux gens de faire une réservation en ligne"

Depuis lundi, les salles de sport sont à nouveau ouvertes avec des mesures sanitaires strictes. Après trois mois de fermeture, les sportifs reprennent leur entraînement en utilisant les machines ou en participant aux cours collectifs. Le tout en musique pour garder le rythme.

Notre journaliste Vincent Legraive s’est rendu ce vendredi matin dans un centre de fitness en région bruxelloise pour enchaîner les squats et jouer des pectoraux. L’occasion de voir comment cela se passe.

Une reprise en douceur

"Cela fait du bien de se remettre à bouger avec du matériel et à regagner les sensations", confie un sportif qui participe au cours de body pump. Ce fitness se rapproche du bodybuilding avec des exercices très intensifs qu’il faut reprendre avec douceur."Les profs savent très bien que les courbatures après trois mois sont beaucoup plus vite là", souligne Michael Mussche, responsable de la salle de sport Stadium.

Des mesures sanitaires à respecter

Coronavirus oblige, plusieurs mesures sanitaires doivent être respectées: 20 personnes maximum par cours, du matériel désinfecté plusieurs fois par jour et les sportifs ne peuvent pas venir quand ils veulent. "On demande aux gens maintenant de faire une réservation en ligne et de se tenir au créneau d’horaire", indique Michael Mussche.

Ces mesures semblent en tout cas bien acceptées auprès des clients: "Tout ce qui est mis en place est assez intéressant, cela nous permet de quand même nous entraîner".