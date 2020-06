Fermeture de l’avenue des Azalées à Schaerbeek: deux ambulances se sont retrouvées bloquées

Une partie de l’avenue des Azalées, à l’entrée du parc Josaphat, est fermée à la circulation automobile depuis le 15 mai, notamment pour laisser plus de place aux piétons et aux joggeurs. Des riverains et des membres de l’opposition dénoncent cette décision qui reporte le trafic sur les voiries voisines et complique un peu l’intervention des secours. La commune affirme avoir reçu l’autorisation de la police et du Siamu.

Depuis le 15 mai, la commune de Schaerbeek a mis sur pied un parcours pour les joggeurs et les piétons le long du parc Josaphat. L'objectif est de donner plus d’espace de promenade et de pratique du sport aux habitants. La circulation automobile est interdite sur une partie de l’avenue des Azalées

Certains riverains et membres de l’opposition s’insurgent car le trafic est répercuté sur les voiries voisines. De plus, ces deux dernières semaines, deux ambulances se sont retrouvées bloquée dans l’avenue des Azalées. La première fois, le véhicule a fait demi-tour et a emprunté un autre trajet. La deuxième fois, jeudi dernier, les ambulanciers ont dû poursuivre leur chemin à pied.

Mais selon la commune, la police et le Siamu (le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale) ont donné leur accord, avant la mise en place de cet aménagement. De plus, les ambulanciers et les pompiers possèdent une clé qui permet d’enlever les poteaux et ainsi accéder à l'avenue si nécessaire.

L'avenue des Azalées devrait être à nouveau accessible aux voiture au début du mois de juillet. Mais l'interdiction pourrait être prolongée durant l'été. La question sera abordée au collège communal de Schaerbeek, la semaine prochaine.