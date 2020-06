Les Belges touchés par le "virus" de la caravane: une pluie de commandes à l'aube des vacances d'été (vidéo)

Les Belges sont de plus en plus nombreux à opter pour une caravane ou un motorhome. Une nouvelle approche des vacances qui fait fureur dans le contexte pandémique lié au coronavirus.

Les caravanes et motorhomes ont la cote en Belgique. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à trouver des acquéreurs, qui y voient un moyen de partir en vacances en limitant au maximum les risques d'infection au coronavirus.

Un sentiment de sécurité qui, visiblement, incité à l'achat. "Nous avons toujours aimé être chez nous, dans nos meubles, notre vaisselle, dans nos affaires", explique une nouvelle propriétaire. "C'était déjà un argument pour la caravane, et avec le covid 19 c'est effectivement plus important. On sait ce que l'on a utilisé comme vaisselle, on sait où on est", détaille-t-elle.

Et visiblement, les Belges pensent comme elle. Selon un sondage Ivox pour l'Association belge des caravanes et motorhomes, 66% des Belges considèrent ce moyen de locomotion comme le plus sûr pour les vacances estivales. Un regain d'intérêt constaté par les concessions, qui se frottent actuellement les mains.

"Sur les trois dernières semaines de mai, nous avons vendu 40 véhicules contre 20 habituellement en cette période", nous explique Philippe Warkin, patron d'une concession de caravanes et motorhomes. "Dans ces 40, 32 à 34 sont de nouveaux clients. C'est une nouvelle clientèle qui arrive, qui partait en bateau ou en avion et qui change d'air".

La Belgique a d'ailleurs déjà dépassé la barre des 100.000 immatriculations de ce type de véhicules. En moyenne, le secteur enregistre une croissance annuelle de 10%. La pandémie fait visiblement exploser ces chiffres.