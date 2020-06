Déconfinement dans les maisons de repos: discussion en cours, voici les mesures qui pourraient être prises

La demande de famille survient presque quotidiennement dans les boîtes email de notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous: quand le déconfinement, qui a touché les secteurs les uns après les autres ces dernières semaines, va-t-il s'accentuer dans les maisons de repos ? Certains vont jusqu'à les qualifier d'"oubliées du déconfinement".

Durement frappées par l'épidémie avec plusieurs milliers de morts, les maisons de repos tolèrent depuis quelques semaines les visites de quatre personnes différentes à un résident (avec un maximum de deux au même moment) mais dans des conditions extrêmement strictes. La situation devrait évoluer prochainement, assure Vincent Fredericq, secrétaire général de Femarbel, la fédération des maisons de repos privées, que nous avons eu au téléphone ce mercredi. Il participe aux discussions actuelles qui rassemblent les représentants des cabinets ministériels, de l'administration, des organisations patronales et syndicales.

Il semble qu'un consensus se dégage sur la réouverture des restaurants et cafétérias ainsi que la reprise des activités des résidents. "On va tout mettre en oeuvre pour un retour à la normale de la vie interne dans les établissements", déclare Vincent Frédéricq qui rappelle qu'une maison de repos "n'a pas pour vocation d'être un bunker" et qu'on est arrivé à un moment où "la balance entre le risque psychologique et le risque sanitaire doit être faite", évoquant par là le douloureux sentiment de solitude éprouvé par certains seniors.

Les visites des proches devraient être étendues sous une forme qui reste à décider, en tenant compte d'une faisabilité qui varie d'un établissement à l'autre. Le représentant des homes privés rappelle qu'il n'y a pas deux bâtiments de maison de repos les mêmes, ce qui entraîne une grande variabilité dans la mise en application des mesures sanitaires. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les visites réclament un surcroit de travail du personnel qui doit désinfecter avant et après, rappeler les consignes, etc.

Enfin, la visite en chambre n'est pas tranchée et sera probablement encore longuement débattue cet après-midi.