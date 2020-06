Swissport va bien devoir licencier ses 1469 employés selon les syndicats car il n'y a aucun repreneur

Les curateurs ont annoncé aux syndicats que les activités de Swissport ne reprendront pas, ont confirmé mercredi CSC-ACV et FGTB-ABVV à la VRT. Près de 1.500 personnes seront licenciées.

Swissport, l'entreprise active dans la gestion des bagages et le nettoyage à l'aéroport de Bruxelles, n'a pas trouvé de repreneur et va devoir par conséquent mettre un terme aux contrats de travail de ses 1469 employés, annoncent les syndicats qui déclarent en avoir été informés par les administrateurs. L'entreprise a été déclarée en faillite hier par le tribunal de Bruxelles. Trois curateurs avaient été désignés pour traiter ce dossier et décider ou non de l'éventuelle poursuite des activités. "Il n'y aura pas de redémarrage parce qu'il n'y a plus d'argent et qu'aucun acheteur n'est prêt", a précisé Olivier Van Camp, du syndicat des fonctionnaires socialistes BBTK (Setca). Les deux syndicats pointent également du doigt le gouvernement et dénoncent le manque de soutien.