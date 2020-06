Masques non conformes? Voici ce qu'il faudra faire une fois que vous l'avez utilisé

C'est une véritable saga et elle n'est pas près de se terminer. La saga des masques de protection. La Défense a reçu lundi sa commande de 15 millions d'unités. Problème: ils présenteraient pas mal de points faibles, selon le journal Le Soir. Pourtant, ce mercredi soir, la Défense a réaffirmé la conformité des masques en tissu qu'elle a achetés au document technique qui a accompagné l'appel d'offres et aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Face à cette situation et ce flou, les pharmaciens, qui doivent les distribuer gratuitement dès lundi, ont tenu une réunion de crise ce mercredi. Les pharmaciens commenceront bien à partir de lundi prochain à distribuer les masques de la Défense. Pour les utiliser il faudra suivre un mode d'emploi bien précis. Alain Chasepierre est le président francophone de l'association des pharmaciens de Belgique. Il détaille au micro de Vincent Legraive pour Bel RTL: "Sur la qualité des masques que nous avons reçu de la Défense et qui vont être distribués par les pharmacies en ce qui concerne la perméabilité et la filtration, on peut dire qu'on a nos assurances. Par contre le point qui pose problème: c'est la manière de les réutiliser." Aujourd'hui, aucune recommandation ne dit qu'en les lavant à 30 degrés, il y aurait une garantie d'éliminer le virus.

"Nous avons décidé de délivrer ces masques mais en adaptant les recommandations: une fois utilisé, le masque doit être laissé 72 heures en quarantaine. Le but? Obtenir l'assurance que le virus s'élimine. Ensuite, "On les lave à 30 degré comme recommandé, on les rince, on les sèche pour pouvoir les utiliser de manière sure."