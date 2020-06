Le chef de la police de Minneapolis annonce des changements

(Belga) Le chef de la police de Minneapolis a annoncé mercredi des changements déterminants dans la politique de police. Medaria Arradondo veut qu'il y ait plus de supervision de la façon d'agir des policiers afin d'éviter les dérives et d'y répondre adéquatement, a-t-il déclaré, selon CNN.

George Floyd est décédé à Minneapolis il y a maintenant plus de deux semaines, asphyxié sous le genou d'un agent de police. Ce policier a depuis été licencié et est poursuivi pour homicide sans préméditation. "Dans ce nouveau système, les responsables auront plus vite vue sur le comportement de leurs agents et pourront sévir", selon M. Arradondo. "Pour la première fois dans l'histoire de la police, les responsables pourront agir directement lorsqu'un agent se conduit mal". Medaria Arradondo a assuré que la police ne pourrait évoluer que lorsqu'on s'attaquera résolument au racisme. "L'Histoire s'écrit maintenant et je veux m'assurer que nous nous tenions du bon côté de l'Histoire". Medaria Arradondo a estimé que le manque d'expérience n'était pas une excuse pour ce que les policiers ont fait à George Floyd. "Pour la communauté, il importe peu qu'un agent ait deux jours ou 20 ans de métier". Le responsable a avoué avoir été anéanti à la vision de la vidéo du calvaire de George Floyd. "Je ne vois aucune humanité dans ces images. On n'apprend pas cela durant la formation". (Belga)