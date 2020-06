Formation Fédérale - Vers un retour aux urnes? "Ce n'est pas illogique"

Le président du PS, Paul Magnette, espère que des négociations en vue de former un nouveau gouvernement pourront s'ouvrir à la fin juin, quand les pouvoirs spéciaux auront pris fin, et aboutir d'ici la fin septembre, voire début octobre quand la Chambre fait sa rentrée officielle.

On en a beaucoup moins parlé depuis le début de la crise du coronavirus, mais cela fait déjà plus d'un an que nous avons voté et qu'aucune nouvelle coalition n'a pu être mise en place au niveau fédéral. Fin du mois, les "pouvoirs spéciaux" accordés au gouvernement minoritaire de Sophie Wilmès prendront fin. Il va donc falloir former un nouveau gouvernement, majoritaire celui-là.

Paul Magnette, le président du parti socialiste était l'invité de notre RTL INFO 19 heures ce mercredi soir. Il est revenu sur l'information selon laquelle le PS serait résigné à deux choix: gouverner avec la N-VA ou envoyer les Belges aux urnes à nouveau: "Il vaut mieux éviter un retour aux urnes. En même temps, ce n'est pas illogique. Je ne veux pas pousser pour les élections, mais un moment donné, il va falloir faire des grands choix qui vont nous engager pour une crise extrêmement lourde. Il faudra reformer en profondeur notre société, notre économie."

Prêt à faire des concessions avec la N-VA

Le président du PS s'est attardé aussi sur l'option "gouverner avec la N-VA". Il explique que le PS "parle avec tout le monde aujourd'hui. Personne n'est inévitable. Le PS non plus. Ce qu'il faut dégager, c'est 'qui est vraiment prêt à s'engager pour un plan de relance ambitieux, des mesures fortes?'." Paul Magnette se dit prêt à faire des concessions avec les nationalistes flamands: "On est toujours prêts à faire des concessions, on l'a fait très souvent dans le passé; sur beaucoup de choses qui peut-être ont moins de sens aujourd'hui que ça n'était le cas il y a quelques mois. On a de grands combats sur les droits et libertés publics – qui sont fondamentaux - mais ce n'est peut-être pas l'urgence des prochaines semaines et des prochains mois. Il faudra agir d'urgence pour éviter les pertes d'emploi."

Magnette espère un nouveau gouvernement d'ici la fin septembre

En compagnie de son homologue flamand, Conner Rousseau, M. Magnette reprendra ce week-end les consultations des huit autres partis associés aux pouvoirs spéciaux (N-VA, MR, Open Vld, CD&V, Ecolo, Groen, cdH et DéFI) en vue de dégager les priorités pour un programme de gouvernement et un plan de relance. Un rapport devrait être présenté dans le courant de la semaine prochaine. M. Magnette reste discret sur les possibilités de coalition, un sujet inextricable avant que n'éclate la crise du coronavirus. Il reconnaît toutefois des "difficultés" avec la Vivaldi, soit la coalition associant socialistes, libéraux, écologistes et le CD&V, sans la N-VA. "Les coalitions, on ne sait jamais. Mais on voit qu'il y a des difficultés à vivre sur cette coalition proposée par le MR il y a quelques mois", a-t-il déclaré toujours sur le plateau du RTL INFO 19 heures.

Parmi les priorités du PS, figurent une augmentation des allocations de chômage pour faire face aux milliers de pertes d'emploi qui s'annoncent et un plan d'investissement. La crise a fait bouger les positions de certains partis, selon M. Magnette. "Ceux qui disaient 'il faut faire des économies dans les soins de santé' n'osent plus le dire aujourd'hui", a-t-il fait remarquer. Le président du PS, Paul Magnette, espère que des négociations en vue de former un nouveau gouvernement pourront s'ouvrir à la fin juin et aboutir d'ici la fin septembre.