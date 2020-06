Des étudiants ont triché lors des examens en ligne à Liège: ils seront sanctionnés

Mi-avril, l'Université de Liège (ULiège) et l'Université libre de Bruxelles (ULB) ont fait savoir qu'elles n'organisaient aucun examen avec présence physique obligatoire. Ces derniers se sont déroulés à distance. "On n’a pas appliqué de logiciel anti triche, on fonctionne dans la confiance", a indiqué Anne-Sophie Nyssen, la vice-rectrice de l'Université de Liège, au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL ce matin.

Pourtant, il semblerait que certains étudiants aient profité de cette situation pour tricher aux examens. "Malheureusement, certains enseignants ont des suspicions de triche", a souligné la vice-rectrice.

Des sanctions sont prévues, cela concerne une minorité d’étudiants. La deuxième session en septembre se fera à distance également.