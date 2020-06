"Le survivant": un court métrage de la SPA contre l'abandon

Peur, errance, solitude, violence... Avec un court métrage poignant, "Le survivant", la SPA lance sa campagne estivale contre l'abandon en donnant la parole à un chien qui a survécu à l'abandon après avoir traversé de nombreuses épreuves.

L'objectif de ce film choc, posté sur YouTube, qui fait le parallèle avec des situations extrêmes que l’homme pourrait aussi vivre, est "de révéler la dure réalité des conséquences tant physiques que psychologiques de cet acte cruel (NDLR l'abandon), à travers le chemin semé d’embuches qu’il parcourt", alerte la SPA dans un communiqué.

"Cette campagne originale doit susciter une réelle prise de conscience : abandonner son chien n’est pas un geste sans conséquence, son maître le condamne à une série d’épreuves traumatisantes. En cette période post-confinement, cette campagne en appelle au soutien des Français afin de nous permettre de sauver un maximum d’animaux pendant l’été" commente Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA.

Ce court métrage et sa déclinaison de 30 secondes seront diffusés sur le web et à la télévision tout au long de l’été.

Ils sont accompagnés d'une campagne d’affichage et digitale composée de quatre visuels avec le slogan "Un animal qui arrive à la SPA est un survivant de l’abandon".

La SPA recueille plus de 15.000 chiens et chats dans ses 62 refuges et Maisons SPA en période estivale.