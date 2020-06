MotoGP: le championnat du monde débutera le 19 juillet à Jerez, en Espagne

La saison 2020 du Championnat du monde de MotoGP débutera le 19 juillet à Jerez, en Espagne, première épreuve d'une série de 13 Grands Prix en Europe, ont annoncé les organisateurs jeudi.

"La possibilité d'organiser (par la suite) des événements en dehors de l'Europe sera évaluée et confirmée avant le 31 juillet, précisent la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et le MotoGP. Toutefois, la saison 2020 ne se terminera pas plus tard que le 13 décembre et comprendra un maximum de 17 événements", y compris le GP du Qatar couru en mars en catégories Moto2 et Moto3 uniquement.

Le GP de France sur le circuit Bugatti au Mans est prévu le 11 octobre. Les GP qui sont inscrits sans date sont ceux des Etats-Unis, disputé habituellement sur le circuit des Amériques à Austin (Texas), celui d'Argentine et ceux de Thaïlande et de Malaisie, tous regroupés en fin de saison.

La présence ou non de spectateurs sera liée à l'évolution de l'épidémie de coronavirus et aux mesures sanitaires imposées par les autorités locales, ont précisé la FIM et Dorna, le promoteur du championnat.

Comme la F1, le MotoGP a donc officialisé d'abord les épreuves organisées en Europe et qui seront disputées les premières, en laissant encore planer le doute sur celles qui doivent se disputer sur les autres continents.

Les mêmes circuits accueilleront aussi plusieurs courses à une semaine d'intervalle, ce qui permettra de limiter les déplacements des coureurs et des écuries qui y participeront.