L'impatience des gérants de centres de bien-être, toujours fermés: comment préparent-ils leur réouverture?

Au fur et à mesure que nous approchons de l'été les mesures de confinement se sont élargies. Nous pouvons dorénavant à peu près refaire tout ce que nous faisions avant le coronavirus. Toutefois, nous ne pouvons toujours pas retourner dans les piscines publiques. Pour les communes, c'est un grand manque à gagner, d'autant plus pour les centres de bien-être et tous les thermes que compte notre pays.

Etienne van der Zypen, directeur des thermes de Grimbergen et de Boetfort est l'invité du RTL Info Bienvenue. Selon lui, la réouverture est possible, ce qui pose problème surtout ce sont les cabines et non les piscines. "En principe on aurait dû ouvrir les premiers parce qu'on porte le bonheur, on porte la santé, ironise-t-il. Mais on nous fait attendre. On est présent, on va organiser tout ce qu'il faut comme il faut pour que les clients viennent chez nous en sécurité".

Le directeur des thermes assure être en contact avec les autorités mais pas de manière "très concrètes" et en attend plus dans les trois semaines à venir, avant la réouverture.

Plus de 80 degrés

Actuellement selon les études disponibles à ce jour, le virus ne survit pas dans l'eau notamment en raison du chlore présent dans les bassins. Alors, qu'est-il reproché aux établissements thermaux pour les empêcher de recevoir de nouveau leurs clients ? "On parle des saunas, des vestiaires, des restaurants", évoque Etienne van der Zypen. "Pour tout cela, il y a des solutions, on est bien ventilé de tous les côtés et on peut désinfecter les saunas comme il faut. En plus, les virus meurent au delà de 80 degrés. Dans les hammams, la vapeur sort à 100 degrés".

En plus des conditions extrêmes auxquelles les virus ne peuvent pas survivre selon ce gérant, "des appareils au peroxyde qui désinfectent toutes les cabines" ont été mises en place. "On peut injecter cela dans les cabines pendants que les gens ne sont pas là et tout est désinfecté à 100 %", rassure-t-il.

Distanciation sociale

Concernant les règles de distanciations sociales, Etienne van der Zypen le confie : "On doit encore se mettre d'accord avec les autorités mais on sera limité à un certain nombre par mètre carré dans le centre". De plus, des investissements supplémentaires ont été faits afin de disposer d'une ventilation optimale dans les différents lieux notamment les vestiaires.

Les établissements de Grimbergen et de Boetfort présente l'avantage de se situer sur de grands espaces, ajoute leur directeur. "Un terrain de deux hectares donc surtout en été, les gens peuvent aller en extérieur, se déplacer. Il y a moyen de nager aussi à l'extérieur". Les saunas privés auraient dû être rouverts tout de suite, estime Etienne van der Zypen. "C'est un peu dommage car les gens ont besoin de se détendre, ont besoin des saunas".