Une bombe de 250 kilos découverte à Saint-Vith: le centre-ville évacué dans un rayon de 600 mètres

Une partie de la Ville de Saint-Vith a été évacuée jeudi en début d'après-midi afin de permettre aux services de déminage d'intervenir pour désamorcer une bombe découverte sur un terrain privé de la Rue d'Aix, a indiqué Herbet Grommes, le bourgmestre de la localité. Un retour à la normale a été observé aux alentours de 15h00.

Jeudi vers 10h00, alors que des ouvriers s'affairaient sur un chantier destiné à la construction d'une maison unifamiliale au centre de la localité, une bombe de 250 kilos a été découverte. Selon les services de déminage dépêchés sur place, il s'agit d'une bombe provenant des bombardements datant des 25 et 26 décembre 1944 par la Royal Air Force.Selon le bourgmestre, ce type de découverte est fréquent en raison de la présence de ces obus, vestiges de la Seconde Guerre mondiale, sur l'ensemble du territoire. Cette intervention a cependant mobilisé les forces de l'ordre et les pompiers. Un périmètre de sécurité dans un rayon de 260 mètres du lieu de découverte a été dressé et le centre culturel a été réquisitionné afin d'accueillir les habitants évacués le temps de l'intervention du service de déminage.La circulation en centre-ville a été interdite durant de nombreuses heures.