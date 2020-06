"Je me suis senti agressé et je lui ai mis deux coups de poing": 10 mois de prison avec sursis pour une bagarre à Treignes

Deux individus poursuivis pour leur implication dans une bagarre, le 9 juillet 2019 à Viroinval, ont été condamnés à dix mois de prison avec sursis probatoire et à une peine de travail de 150 heures jeudi par le tribunal correctionnel de Dinant. Deux autres personnes ont été acquittées.

Les faits s'étaient produits sur la place principale du village de Treignes. Un homme a reçu plusieurs coups, lui occasionnant une fracture costale et un hématome au niveau de la rate. Il a été hospitalisé en soins intensifs durant plusieurs jours.

"On prenait un verre dans un café de Olloy-sur-Viroin lorsque ce monsieur est passé en voiture avec deux autres personnes et nous a insultés. On a quitté les lieux lorsque le café a fermé et on s'est dirigé vers Treignes pour aller dans un autre café. Il était présent sur la place du village avec sa compagne qui habite là, ce qu'on ignorait. Il nous a à nouveau insultés. Je me suis dirigé vers lui. C'est alors qu'il m'a lancé une bouteille en verre. Je me suis senti agressé et je lui ai mis deux coups de poing", a raconté un prévenu à l'audience.

Un de ses amis était intervenu pour calmer le jeu, avant de frapper également la victime qui aurait tenté de s'en prendre à lui. Le tribunal n'a pas retenu la circonstance de préméditation dans le chef des deux prévenus condamnés.