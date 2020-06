Prévisions météo: averses orageuses intenses, pluies torrentielles et fortes rafales nous arrivent de la France

Ce vendredi, le ciel sera d'abord assez ensoleillé dans la plupart des régions. Dans le sud-ouest toutefois, davantage de nuages seront présents. Puis, la nébulosité deviendra graduellement variable à abondante aussi dans les autres régions. Dans l'après-midi, quelques averses orageuses pourront déjà se développer par endroits avec risque de grêle et de fortes rafales. Il fera chaud avec des maxima qui varieront entre 21 degrés en Ardenne et 28 degrés en Campine. Le vent sera d'abord modéré d'est, devenant faible à modéré de sud-est ou de direction variable.

Ce soir et cette nuit, une perturbation transitant depuis la France, sera accompagnée d'averses orageuses qui pourront être intenses et accompagnées de pluies torrentielles et de fortes rafales. Une alerte jaune a été émise, pour la quasi-totalité du territoire (à l'exception de la Côte), dès 16h ce vendredi et jusqu'à 5h, samedi matin.

Vers l'aube, le temps deviendra sec. La nuit sera assez douce avec des minima variant de 11 à 15 degrés. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur sud.

Samedi, la journée commencera sous le soleil, puis des nuages et éclaircies se partageront le ciel et, excepté l'une ou l'autre averse isolée en fin d'après-midi, le temps restera sec dans la plupart des régions. Les maxima varieront entre 20 et 27 degrés avec un vent faible à modéré de sud à sud-est. Une brise de mer pourra se lever dans la région littorale.

Dimanche, le ciel restera changeant avec des éclaircies mais aussi des passages nuageux parfois porteurs d'une ondée locale. Le temps restera toutefois sec dans la plupart des régions. Les maxima oscilleront de 18 degrés en bord de mer à 25 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'ouest dans l'intérieur des terres et modéré à la côte de sud-ouest virant au nord-ouest l'après-midi.

Lundi, le temps sera d'abord peu nuageux ensuite des nuages et éclaircies se partageront graduellement le ciel avec toujours possibilité de quelques averses locales. Maxima de 19 à 25 degrés avec un vent faible à modéré de secteur ouest.

Mardi, l'instabilité se renforcera avec le développement de nombreux nuages parfois porteurs d'averses pouvant s'accompagner d'orages. Maxima autour de 23 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest ou de directions variées.

Mercredi aussi sera variable et instable avec de la pluie et des averses orageuses. Les maxima serait proches de 23 ou 24 degrés dans le centre.

Jeudi, le temps devrait toujours rester à variable avec un risque d'averses orageuses. Les maxima oscilleront autour de 24 degrés dans le centre.