La SNCF et les régions veulent relancer les TER cet été

La SNCF et les régions vont lancer une vaste opération promotionnelle pour relancer les TER cet été, comprenant notamment des petits prix, un passe jeune et la reconnaissance des abonnements annuels dans toutes les autres régions en juillet et août.

Baptisée "TER de France", cette opération vise à "redonner confiance et envie dans ce mode de transport aux multiples avantages", ont indiqué dans un communiqué commun vendredi la compagnie publique et les onze régions organisant des TER (toutes les régions de métropole sauf l'Ile-de-France et la Corse).

A l'instar de ce qu'elle fait pour les TGV et Intercités, la SNCF va mettre en vente 2 millions de billets TER de 1 à 10 euros à partir du 22 juin.

La compagnie et les régions vont également proposer un "Pass jeune TER De France", qui permettra aux jeunes de 12 à 25 ans de voyager librement sur l'ensemble du réseau TER pour 29 euros par mois calendaire, en juillet et en août.

"L'objectif est de faciliter la mobilité des jeunes qui représentent 40% des clients TER", ont expliqué les partenaires de l'opération.

Enfin, les 130.000 détenteurs d'un abonnement annuel TER pourront circuler gratuitement sur les trains régionaux des autres régions en juillet et en août.

La SNCF va parallèlement lancer une carte touristique interactive et renforcer son offre TER pour faciliter l'accès aux principaux sites, selon le communiqué. Une ligne directe va par exemple être créée entre Paris et Pontorson/Mont-Saint-Michel (Manche).

"La reprise est très lente, on est actuellement autour de 25% d'un trafic habituel pour les TER", a expliqué à l'AFP Frank Lacroix, le directeur général TER à la SNCF. "Il faut à tout prix qu'on sonne l'heure de la relance!"

"On s'est dit avec les régions: on est dans une situation exceptionnelle, il faut donc qu'on mette en place des mesures exceptionnelles (...) pour faire revenir les citoyens français dans les trains et les TER", a-t-il ajouté.

Les trains régionaux "gagnaient des voyageurs tous les jours avant le Covid", a rappelé le responsable.

"Après la crise sanitaire, l'heure est au rebond. Cette opération +TER de France+ vient renforcer les dispositifs de relance de chaque région", a confirmé Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte-d"Azur et de l'association Régions de France.

"C'est une opération en faveur de la jeunesse. C'est une opération pour soutenir le secteur du tourisme dans chacun de nos territoires!", a-t-il relevé, cité dans le communiqué.