Coronavirus en Belgique: c'était la 54e... et dernière conférence de presse, Yves Van Laethem donne un conseil pour cet été

Ce vendredi, Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral coronavirus, a expliqué que la conférence de presse du centre de crise, qu'on avait l'habitude de suivre quotidiennement à 11h, et dont la fréquence avait diminué ces dernières semaines, n'aurait plus lieu. "On va vous remercier pour votre présence, pour votre audience et l'attention avec laquelle vous avez suivi ces conférences de presse. J'espère qu'elles vous ont permis, tout au long de la crise, d'avoir toute la transparence nécessaire et de pouvoir appréhender les chiffres réellement et sans qu'on aille dans des allégations et des fantasmes qui ne pouvaient qu'aggraver une situation qui a été suffisamment tragique par elle-même".

Le docteur a ainsi souhaité à chacun un bon été, tout en se rappelant que même si les indicateurs sont très favorables, le virus est toujours présent. "Lorsque vous préparez vos valises pour vos prochaines vacances, que vous y mettez les maillots, les romans à lire ou autre chose, n'oubliez pas de mettre ces mesures - les gestes barrière - dans un coin. Elles seront à pratiquer là où vous allez, que ce soit en Belgique ou à l'étranger si vous y allez, elles restent importantes, quel que soit l'endroit, pour diminuer votre risque de contamination".