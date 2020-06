Le tour-opérateur Neckermann tente de s'adapter à la crise du coronavirus et de maintenir les voyages en avion

Comme Brussels Airlines, le tour-opérateur Neckermann, connait aussi de grosses difficultés financières... En Belgique il y a 62 agences. Le grand patron de Neckermann a présenté ce matin ses projets pour les vacances POST-coronavirus, et il a annoncé que la chaîne allait pouvoir bénéficier de 2,6 millions d'euros de fonds publics régionaux.

"Il est grand temps de voyager", voilà le message du tour-opérateur Neckermann de retour après 3 mois de fermeture. Les 62 agences rouvrent ce vendredi avec comme grande nouveauté… Cette carte interactive pour aider les clients à se décider.





Muriel Berkvens, directrice marketing de Neckermann: "Cela indique si le pays est ouvert ou pas aux Belges. Comme par exemple, l'Espagne qui sera ouverte à partir du premier juin. Donc voilà, c'est pour ça qu'à une certaine couleur. La France sera ouverte à partir du 15 juin, donc elle a une autre couleur. On trouve aussi des informations sur qu'est ce qui se passe sur place. C'est-à-dire, si on va en Espagne, est-ce qu'on peut aller visiter des plages et quelles sont les mesures prises sur place", détaille l'employée.

Depuis le dernier Conseil National de Sécurité, les réservations pour l’été ont doublé. La France, l’Espagne et l’Italie sont les 3 destinations les plus recherchées.

"Les clients ont envie de voyager parce que j' ai eu l' occasion de travailler dans la cellule de crise pendant le confinement et les clients sont très demandeurs de pouvoir un petit peu s' évader par rapport à tout ce qui s' est passé", confie Laura, employée chez Neckermann.

Voyager mais par quel moyen ? Avec des vols perturbés, 50% des clients ici ont préféré se rabattre sur la voiture cet été. Thierry lui, a réservé 2 voyages en avion. Mais il y en a déjà un qui est annulé…

Il nous explique: "Le Maroc est annulé. C' est le deuxième et j' espère que ça va a l'air de s'arranger avec l' Espagne, donc on va voir."

Laurent Allardin, directeur général détaille que tout est mis en oeuvre pour maintenir les voyages en avion: "On travaille avec plusieurs compagnies aériennes etc donc on ne travaille pas en exclusivité avec une compagnie aérienne donc, s' il y a des annulations, on peut toujours trouver une autre solution s' il y a des capacités sur une autre compagnie aérienne."

Si les vacances d’été vous font trop peur cette année. Dernière solution : postposer votre voyage… en hiver.

Les catalogues pour cette période doivent arrivés dans les prochaines heures.