Adaptation du plan de transport de la SNCB dimanche

(Belga) La SNCB adapte son plan de transport dimanche, ce qui entraînera des modifications d'horaires et de parcours, notamment sur les lignes Ciney-Libramont et Bruxelles-Luxembourg, annonce-t-elle sur son site internet.

Des travaux de rénovation sont prévus entre Grupont et Hatrival, sur la ligne Ciney-Libramont. Les trains L et P entre ces deux villes seront scindés en deux parcours: trains L Ciney-Rochefort-Jemelle et trains L Marloie-Libramont. Des trains feront des arrêts supplémentaires à Haversin et Aye: L Libramont (5h58)-Marloie (6h32), L Haversin (7h18)-Libramont (8h02), L Libramont (15h58)-Haversin (16h42) ainsi que le train L Marloie (17h28)-Libramont (18h02). Sur la ligne Bruxelle-Midi-Arlon-Luxembourg, des parcours sont adaptés. C'est le cas de l'IC 2126 Rochefort-Jemelle (4h35)-Bruxelles-Midi (6h28), qui est remplacé par un bus entre Ciney et Rochefort-Jemelle et du train IC 2120 Bruxelles-Midi (20h33)-Libramont (22h45), qui circulera à nouveau jusqu'à Arlon/Luxembourg. Le train IC 2121 Bruxelles-Midi (21h33)-Libramont (23h46) ne circulera en semaine pas plus loin que Rochefort-Jemelle mais continuera jusqu'à Arlon les week-ends. Le train IC 2122 Bruxelles-Midi (22h33)-Rochefort-Jemelle (00h26) se verra remplacé par un bus entre Ciney et Rochefort-Jemelle. Enfin, des adaptations auront lieu aux trains P. En semaine, le train 8601 Bruxelles-Midi (16h08)-Rochefort-Jemelle (18h05) n'ira pas plus loin que Namur. Le 8627 Libramont (16h39)-Ciney (17h45) ne circulera pas au-delà d'Haversin. Les trains 7611 Ciney (6h16)-Rochefort-Jemelle (6h43) et 8613 Ciney (16h44)-Rochefort-Jemelle (17h15) ne circuleront pas. Les voyageurs pourront emprunter le train P 8606 Namur (16h17)-Rochefort-Jemelle (17h06). Les autres adaptations sur le reste du réseau peuvent être consultées sur le site internet de la SNCB. (Belga)