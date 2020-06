Air France vise des vols vers 150 destinations cet été

(Belga) Air France prévoit de desservir 150 destinations durant cet été, ce qui équivaut à 80% du réseau total de la compagnie aérienne française.

Les vols intérieurs seront prioritaires lorsque les opérations reprendront. Air France desservira en outre plus fréquemment les territoires français d'outre-mer et l'Europe, en particulier l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal. Les vols long-courriers vont eux aussi reprendre lentement. A la fin de ce mois, Air France prévoit d'utiliser un cinquième de sa capacité de vol normale. Par la suite, la compagnie aérienne espère augmenter progressivement le nombre de vols pour atteindre 40% de la capacité en août, ce qui dépendra de l'état des restrictions de voyage. Depuis le 11 mai, le port du masque chirurgical est obligatoire sur l'ensemble des vols assurés par la compagnie et des contrôles de température sont assurés avant l'embarquement. (Belga)