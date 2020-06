Les écoles pourront-elles organiser des fêtes de fin d'année pour les 6èmes primaires?

À la fin du mois de juin, c'est non sans émotion que des milliers d'enfants quitteront leur école primaire définitivement pour entrer en septembre prochain à la "grande école", celle du secondaire. Cette fin de cycle est évidemment marquée par une cérémonie de remise d'un diplôme mais aussi souvent par des fêtes ou activités récréatives organisées par des associations de parents pour marquer le coup. Tout ceci pourra-t-il avoir lieu cette année ? Nous avons adressé la question au cabinet de la ministre de l'Éducation Caroline Désir.

Les cérémonies, fêtes et activités pourront avoir lieu à l'école à condition de respecter le principe de bulle. Une classe constituant une bulle, les enfants devront restés groupés par classe. Et entre les enfants de classes différentes, il faudra maintenir une distance. Bref, on maintient la règle déjà en vigueur dans les cours de récréation à l'heure actuelle. Quant aux parents et enseignants, ils pourront être présents à condition que soient respectées les règles relatives au nombre, à la distance, au port du masque et à l'hygiène comme le lavage des mains.

Il revient à chaque école de décider ce qu'elle va faire. Si certaines écoles annuleront peut-être la plupart des événements, d'autres organiseront sans doute ceux-ci de manière variable selon la taille de l'établissement et le nombre d'élèves.