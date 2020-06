Dangereuse course-poursuite entre Neufchâteau et Saint-Hubert: le chauffard ivre est monté à 180 km/h

Une course-poursuite a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 02h00, entre un automobiliste et la police dans la région de Libramont, a indiqué le parquet du Luxembourg. L'intéressé présentait un fort taux d'alcool dans le sang.

L'automobiliste venant de la E411 et sortant à Verlaine (Neufchâteau) a d'abord coupé la route à un véhicule de police. Il a alors été pris en chasse par les forces de l'ordre. Mais refusant d'obtempérer, le conducteur a pris la direction de Neufchâteau avant de faire demi-tour et de foncer vers la N89 à plus de 160 km/h avec des pointes à 180 km/h.

Après quelques kilomètres sur la N89, il a traversé à vive allure les villages de Bras (Libramont) et de Hatrival (Saint-Hubert) avant de contourner un barrage installé par des renforts. L'automobiliste s'est finalement rendu, après avoir tenté de percuter le véhicule de la police qui s'était porté à sa hauteur.

L'homme est originaire de Neufchâteau et est âgé de 59 ans. Il a été privé de liberté dans un premier temps et le parquet précise qu'il fait l'objet d'une citation en procédure accélérée pour entrave méchante à la circulation, rébellion armée et récidive. Il devrait comparaître en audience de vacation devant le tribunal correctionnel durant le mois de juillet. Dans l'attente, il a été libéré vendredi après-midi.