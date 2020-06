Wanze: l'homme qui avait poignardé son épouse à plusieurs reprises en mai 2019 a été condamné

Un Wanzois a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Huy à une peine de quinze ans d'emprisonnement pour avoir donné une dizaine de coups de couteau à son épouse le 25 mai 2019.

Ce soir-là, le quinquagénaire s'en était pris à son épouse dans un appartement situé dans un immeuble, rue Joseph Wauters à Wanze. Séparés mais pas divorcés, l'homme pensait que la victime entretenait une relation avec une tierce personne et une dispute avait éclatée. Il avait porté une dizaine de coups de couteau dans le thorax, la poitrine et le ventre de son épouse avant de prendre la fuite. Le tout, sous les yeux de leur fille alors âgée de quatorze ans. Selon la partie civile, dix-sept coups de couteau ont été donnés par le prévenu. Quatorze selon la défense.

Appelée par des voisins alertés par les cris de la victime, la zone de police Meuse-Hesbaye avait intercepté le suspect alors que ce dernier avait perdu le contrôle de sa voiture à hauteur du rond-point de la centrale de Tihange.

Emmenée au CHR de Huy et opérée en urgence, la victime avait pu s'en sortir mais garde aujourd'hui des séquelles physiques et morales importantes. Vendredi, le Wanzois, en détention préventive depuis les faits, était jugé pour tentative d'assassinat et possession d'armes prohibées.

Le tribunal correctionnel de Huy l'a condamné à quinze ans d'emprisonnement et n'a donc pas suivi la requalification en tentative de meurtre plaidée par Me Lionel Constant, avocat du prévenu. Les parties civiles, c'est-à-dire la mère de famille et sa fille, représentées par Me Xavier Mercier, recevront un euro à titre provisionnel.